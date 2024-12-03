Леброн Джеймс указал на область игры, где он стал слабее, чем раньше

Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что в каком аспекте игры он стал слабее. «Я сейчас просто не очень силён в атаке», — приводит слова Джеймса аккаунт Lakers Daily в социальной сети.

39-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 10 очков (4 из 16 с игры, 2 из 4 — штрафные броски), восемь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-28».

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