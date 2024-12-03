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Леброн Джеймс указал на область игры, где он стал слабее, чем раньше

Леброн Джеймс указал на область игры, где он стал слабее, чем раньше
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Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 80
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Гобер - 17, Александер-Уолкер - 15, Рид - 15, Дивинченцо - 11, Конли - 9, Эдвардс - 8, Гарза - 6, Шеннон - 5, Макдэниелс - 3, Майнотт - 2, Никс, Дозьер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 20, Дэвис - 12, Джеймс - 10, Хатимура - 10, Кнехт - 6, Винсент - 5, Кристи - 5, Льюис - 4, Траоре - 4, Реддиш - 2, Колоко - 2

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что в каком аспекте игры он стал слабее. «Я сейчас просто не очень силён в атаке», — приводит слова Джеймса аккаунт Lakers Daily в социальной сети.

39-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 10 очков (4 из 16 с игры, 2 из 4 — штрафные броски), восемь подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-28».

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