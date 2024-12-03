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Перкинс — о Леброне: автомобиль может сломаться после того, как пробежит 160 тыс. км

Перкинс — о Леброне: автомобиль может сломаться после того, как пробежит 160 тыс. км
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Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 80
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Гобер - 17, Александер-Уолкер - 15, Рид - 15, Дивинченцо - 11, Конли - 9, Эдвардс - 8, Гарза - 6, Шеннон - 5, Макдэниелс - 3, Майнотт - 2, Никс, Дозьер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 20, Дэвис - 12, Джеймс - 10, Хатимура - 10, Кнехт - 6, Винсент - 5, Кристи - 5, Льюис - 4, Траоре - 4, Реддиш - 2, Колоко - 2

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу выступления лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в этой встрече, где он отметился лишь 10 набранными очками.

«Автомобиль, который работает безупречно, может сломаться после того, как пробежит 160 тысяч километров. Возраст 40 лет для человека можно сравнить с этими «160 тысячами». По крайней мере, так говорил мой дед, когда его Олдсмобиль (автомобильный бренд, который на протяжении значительной части своей истории принадлежал корпорации General Motors. — Прим. «Чемпионата») перестал заводиться», — написал Перкинс в своей социальной сети.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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