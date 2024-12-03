Перкинс — о Леброне: автомобиль может сломаться после того, как пробежит 160 тыс. км

Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу выступления лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса в этой встрече, где он отметился лишь 10 набранными очками.

«Автомобиль, который работает безупречно, может сломаться после того, как пробежит 160 тысяч километров. Возраст 40 лет для человека можно сравнить с этими «160 тысячами». По крайней мере, так говорил мой дед, когда его Олдсмобиль (автомобильный бренд, который на протяжении значительной части своей истории принадлежал корпорации General Motors. — Прим. «Чемпионата») перестал заводиться», — написал Перкинс в своей социальной сети.

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