Джей Джей Редик категорично относится к вероятности, что Леброн отыграет все 82 матча

Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

После встречи главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик высказался по поводу ранних заявлений лёгкого форварда и лидера калифорнийской команды Леброна Джеймса о том, что он готов отыграть все 82 матча в регулярном чемпионате.

«Я не уверен, что это будет в интересах его и нас, если он так поступит», — приводит слова Редика аккаунт Lakers Daily в социальной сети.

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