Результаты игрового дня НБА 3 декабря: «Лейкерс» с Леброном разгромно проиграли

В ночь со 2 на 3 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 декабря:

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:80;

«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 128:102;

«Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:112;

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 108:89.

Известный американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал матче с «Тимбервулвз» всего 10 очков, совершил восемь подборов и четыре передачи.