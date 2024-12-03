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Все результаты игрового дня НБА 3 декабря: разгромное поражение Лейкерс с Леброном Джеймсом в составе

Результаты игрового дня НБА 3 декабря: «Лейкерс» с Леброном разгромно проиграли
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В ночь со 2 на 3 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Все результаты игрового дня НБА 3 декабря:

  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 109:80;
  • «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 128:102;
  • «Атланта Хоукс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:112;
  • «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 108:89.

Известный американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал матче с «Тимбервулвз» всего 10 очков, совершил восемь подборов и четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Атланта Хоукс: Хантер - 22, Джонсон - 19, Дэниэлс - 19, Рисашер - 13, Янг - 12, Оконгву - 12, Бафкин - 10, Капела - 9, Богданович - 8, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 29, Мисси - 21, Бостон - 19, Мёрфи - 14, Грин - 12, Мюррей - 7, Робинсон-Эрл - 7, Тайс - 3, Кэйн, Ривз, Ингрэм, Маткович, Пэйтон, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 89
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 25, Уайт - 19, Тейтум - 18, Петерсон - 7, Корнет - 6, Кета - 4, Порзингис, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Майами Хит: Жакез-мл. - 19, Хироу - 19, Адебайо - 15, Хайсмит - 10, Смит - 8, Ларссон - 5, Робинсон - 5, Розир - 4, Джонсон - 2, Брайант - 2, Ричардсон, Йович, Бёркс, Батлер, Лав
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 80
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 18, Гобер - 17, Александер-Уолкер - 15, Рид - 15, Дивинченцо - 11, Конли - 9, Эдвардс - 8, Гарза - 6, Шеннон - 5, Макдэниелс - 3, Майнотт - 2, Никс, Дозьер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 20, Дэвис - 12, Джеймс - 10, Хатимура - 10, Кнехт - 6, Винсент - 5, Кристи - 5, Льюис - 4, Траоре - 4, Реддиш - 2, Колоко - 2, Худ-Скифино
НБА — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
128 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Вучевич - 21, Гидди - 20, Бузелис - 20, Лавин - 18, Досунму - 16, Хортон-Такер - 11, Смит - 8, Болл - 5, Филлипс - 5, Терри - 2, Лидделл - 2, Картер, Крэйг, Дуарте
Бруклин Нетс: Миллер-Уайтхэд - 18, Шрёдер - 16, Мартин - 15, Милтон - 14, Уотфорд - 12, Клэкстон - 11, Джонсон - 8, Шарп - 4, Цуй - 2, Уилсон - 2, Джонсон, Финни-Смит
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