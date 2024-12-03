Игроки «Лейкерс» показали худшую результативность в матче НБА за последние семь лет

Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

Примечательно, что баскетболисты «Лейкерс» показали худшую результативность за последние семь лет, набрав в общей сложности 80 очков. Отметим, что в 2017 году «озёрники» в матче с «Даллас Маверикс» набрали лишь 73 очка.

Самым результативным в составе победителей сегодня стал тяжёлый форвард Джулиус Рэндл, на счету которого 18 очков, пять подборов и три результативные передачи. 17 очков и 12 подборов добавил центровой Руди Гобер.

Великолепная атмосфера в «Лейкерс»: