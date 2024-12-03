Леброн Джеймс впервые с дебютного сезона в НБА показал слабую серию бросков

Сегодня, 3 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 109:80 в пользу домашней команды.

Примечательно, что лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, отметившийся в этой встрече 10 набранными очками, в последних шести матчах реализует броски с процентом менее 45.

Как отмечает аккаунт ClutchPoints в социальной сети, впервые подобная неудачная серия бросков у 39-летнего форварда была зафиксирована в его дебютном сезоне, когда Леброну пришлось столкнуться с аналогичными проблемами дважды.

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