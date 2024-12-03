Энтони Дэвис не понимает, почему ему не присуждали титул лучшего защитника всю карьеру

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу того, что ни разу за свою профессиональную карьеру он не получал награду лучшему по игре в обороне (DPOY) в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я могу делать всё в защите. Я способен переключаться между любыми позициями — от первой до пятой. Я один из лучших в защите при пик-н-роллах и элитный защитник кольца. Что бы ни требовалось в защите, я с этим справлюсь.

Честно говоря, я просто перестал беспокоиться об этом. Но не понимаю, почему ещё не получил награду, хотя мы обсуждаем это каждый год. На данном этапе мне уже всё равно. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть чемпионат», — цитирует Дэвиса Fox Sports.

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