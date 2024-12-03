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Расписание всех матчей Евролиги 3 декабря

Расписание всех матчей Евролиги 3 декабря
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Сегодня, 3 декабря, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 3 декабря:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Бавария»;
22:00 мск – АСВЕЛ – «Реал» Мадрид;
22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Париж»;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Барселона»;
22:30 мск – «Партизан» – «Жальгирис»;
22:30 мск – «Баскония» – «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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