Расписание всех матчей Евролиги 3 декабря

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Сегодня, 3 декабря, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 3 декабря:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Бавария»;

22:00 мск – АСВЕЛ – «Реал» Мадрид;

22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Париж»;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Барселона»;

22:30 мск – «Партизан» – «Жальгирис»;

22:30 мск – «Баскония» – «Фенербахче».

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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