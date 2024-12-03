Еврокубок: расписание матчей на 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланированы три встречи, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 3 декабря:

20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – У-БТ;

21:00 мск – «Ратиофарм» Ульм – «Трефл Сопот»;

22:00 мск – «Доломити Энергия» – «Гран Канария».

Напомним, групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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