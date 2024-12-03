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Недавно созданный сектор с активными фанатами принёс дивиденды одной из команд НБА

Недавно созданный сектор с активными фанатами принёс дивиденды одной из команд НБА
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Команды, которые проводят выездные матчи с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс», имеют гораздо худший процент реализации штрафных бросков. Как рассказал на своей странице в социальных сетях североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй, гости, выступающие на новой арене «Клипперс» «Интьют Доум», забивают 72,7% штрафных бросков за первые шесть недель нынешнего сезона НБА. По его сведениям, это является самым низким процентом реализации штрафных для выездных команд в этом сезоне.

Журналист связывает это с так называемой Wall («Стена») – части мест на арене, предназначенных исключительно для активных фанатов, которые стремятся повлиять на снижение показателей соперников.

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