Тим Хардуэй раскритиковал управление нагрузкой в НБА, указав на корень проблем

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй раскритиковал управление нагрузкой со стороны некоторых нынешних игроков, а также обратил внимание на неправильное развитие многих детей.

«Это просто ужасно. Весь этот вопрос с управлением нагрузкой просто ужасен. Знаете, я разговаривал с некоторыми людьми и сказал им, что дети не пьют достаточно молока. До школы они не ходят пешком каких-то две или три мили. Они не ездят на велосипеде. Вместо этого их кто-то везёт туда. Раньше мы ходили на площадку два-три квартала, а потом играли. Их костная система от такого подхода не становится крепче. Они не хотят заниматься гимнастикой, они не хотят отжиматься, они не хотят приседать, они не хотят делать все остальные вещи. Вот что сегодня не так с маленькими детьми», — сказал Хардуэй на канале Come And Talk 2 Me в YouTube.

