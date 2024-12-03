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«Это был непростой путь». Мэджик Джонсон поделился своими размышлениями о жизни с ВИЧ

«Это был непростой путь». Мэджик Джонсон поделился своими размышлениями о жизни с ВИЧ
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон высказал свои мысли о жизни с ВИЧ.

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«Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря. — Прим. «Чемпионата»), я хочу поделиться своими размышлениями о пути, который я прошёл за 33 года жизни с ВИЧ. Это был непростой путь, но благодаря достижениям медицины, научным исследованиям и поддержке сообщества я живу полной жизнью и чувствую себя сильным.

Я искренне благодарен врачам, учёным и всем, кто посвятил себя борьбе с ВИЧ/СПИД. Мы достигли многого, но впереди ещё много работы — особенно в поисках лекарства и преодолении стигмы, которая до сих пор затрагивает многих людей, особенно из уязвимых групп.

Сегодня мы вспоминаем тех, кого потеряли из-за ВИЧ/СПИД, и поддерживаем тех, кто продолжает борьбу. Вместе мы сильнее!» — написал Джонсон в своей социальной сети.

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