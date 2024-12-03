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Названо условие, на которое могут пойти «Лейкерс» ради обмена Валанчюнаса

Названо условие, на которое могут пойти «Лейкерс» ради обмена Валанчюнаса
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Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» может отдать разыгрывающего Гэйба Винсента в обмен на литовского центрового «Вашингтон Уизардс» Йонаса Валанчюнаса. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Винсент стал разочарованием для «Лейкерс» с момента подписания трёхлетнего контракта на сумму $ 33 млн из-за травм и неэффективной реализации бросков», — написал Скотто.

Кроме того, обозреватель добавил, что «Лейкерс» также готовы включить в сделку пики второго раунда. В нынешнем сезоне НБА Валанчюнас к настоящему моменту принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 12 очков, делал 7,6 подбора и отдавал 2,2 передачи.

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