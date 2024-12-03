«Тяжело наблюдать». Джру Холидэй отозвался об игре Джейсона Тейтума на Олимпиаде-2024

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй поделился мнением по поводу ограниченного игрового времени одноклубника лёгкого форварда Джейсона Тейтума во время минувших Олимпийских игр в Париже в составе сборной США по баскетболу.

«Это действительно тяжело наблюдать, потому что ты всегда хочешь лучшего для своих ребят. Я хочу, чтобы они играли как можно больше, показывали свой максимум и получали заслуженные награды. В то же время я считаю, что они вели себя максимально профессионально.

Возьмём, например, Джей Ти [Джейсона Тейтума] — то, как он справлялся с этой ситуацией, показывает его высокий уровень профессионализма. Он никогда не приносил свои переживания в раздевалку. Да, мы обсуждали это, но это никогда не превращалось в проблему. У нас отличные отношения, и мы поддерживаем друг друга, поэтому это не влияло на нашу команду.

Было ли это странно? Конечно. Это же Джейсон Тейтум — один из топ-5 игроков лиги, только что выигравший чемпионат. Один из лучших в плей-офф и финале. Когда всё это происходило, ты невольно сочувствуешь ему. Было видно, что он расстроен и хочет играть больше. Но он не жаловался и продолжал работать», — сказал Холидэй во время подкаста Пола Джорджа.