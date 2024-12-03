Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин провёл бросковую тренировку в США

Егор Дёмин провёл бросковую тренировку в США
Комментарии

Российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин принял участие в командной тренировке, во время которой работал над броском. Дёмин отработал бросок во время дриблинга с сопротивлением, а также с различных участков площадки.

Егор Дёмин провёл бросковую тренировку в США:

Нынешний сезон в американской студенческой лиге NCAA является для Дёмина первым в США. Во время дебютной игры в NCAA, в матче с университетом Центрального Арканзаса, Егор набрал 18 очков и отдал 11 результативных передач.

Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Материалы по теме
Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России
Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android