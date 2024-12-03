Российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин принял участие в командной тренировке, во время которой работал над броском. Дёмин отработал бросок во время дриблинга с сопротивлением, а также с различных участков площадки.

Егор Дёмин провёл бросковую тренировку в США:

Нынешний сезон в американской студенческой лиге NCAA является для Дёмина первым в США. Во время дебютной игры в NCAA, в матче с университетом Центрального Арканзаса, Егор набрал 18 очков и отдал 11 результативных передач.

Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.