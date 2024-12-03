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«На арене бы не осталось пустых мест». Даниэль Утоми выбрал игрока Единой лиги для боя

«На арене бы не осталось пустых мест». Даниэль Утоми выбрал игрока Единой лиги для боя
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27-летний форвард «Астаны» Даниэль Утоми признался, что очень любит бокс и с юных лет увлекается единоборствами. Также Утоми ответил, с каким из игроков Единой лиги ВТБ он был бы готов провести поединок. По словам Даниэля, в качестве соперника он бы выбрал центрового казанского УНИКСа Джалена Рейнольдса.

«Очень люблю бокс! Увлекаюсь им с самого детства. Мой отец занимался рукопашным боем, поэтому я с юных лет интересовался единоборствами. До сих пор смотрю боксёрские бои почти каждый день, неважно — новые или старые.

Цели стать боксёром у меня не было, я всегда был сконцентрирован на баскетболе. Но если бы не получилось в баскетболе, то кто знает… Возможно, я бы полностью ушёл в бокс.

Если бы нужно было провести спарринг с кем-то из игроков лиги ВТБ, то я бы выбрал парня покрупнее. Моего телосложения и весовой категории. Поэтому назову Джалена Рейнольдса! Если бы мы с ним сошлись в поединке, то на арене бы не осталось пустых мест, все билеты на наш бой были бы проданы!» — приводит слова Утоми телеграм-канал «Два кольца».

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