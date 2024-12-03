Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс высказался после 19 промахов подряд с трёхочковой дистанции

Леброн Джеймс высказался после 19 промахов подряд с трёхочковой дистанции
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своей игры в последних матчах команды. В последних четырёх встречах лидер «озёрников» смазал 19 бросков с трёхочковой дистанции, а его среднее количество очков за игру самое низкое со времён года новичка.

«Мы просто должны продолжать становиться лучше на обеих сторонах площадки. Сейчас мы не очень хороши в атаке.

Полагаю, мы потратили так много времени, пытаясь исправить дела в обороне, что нападение отошло на второй план. Что касается меня, то в последних нескольких играх я просто сбился с ритма. Как он это исправить? Работать. Просто работать. Вот и всё», — сказал Джеймс во время общения с прессой.

Сейчас читают:
Названо условие, на которое могут пойти «Лейкерс» ради обмена Валанчюнаса

Фанат припомнил Леброну развратные вечеринки Пи Дидди:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android