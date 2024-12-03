Леброн Джеймс высказался после 19 промахов подряд с трёхочковой дистанции

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своей игры в последних матчах команды. В последних четырёх встречах лидер «озёрников» смазал 19 бросков с трёхочковой дистанции, а его среднее количество очков за игру самое низкое со времён года новичка.

«Мы просто должны продолжать становиться лучше на обеих сторонах площадки. Сейчас мы не очень хороши в атаке.

Полагаю, мы потратили так много времени, пытаясь исправить дела в обороне, что нападение отошло на второй план. Что касается меня, то в последних нескольких играх я просто сбился с ритма. Как он это исправить? Работать. Просто работать. Вот и всё», — сказал Джеймс во время общения с прессой.

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