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«Я сломаю тебе ноги». Бэрон Дэвис рассказал о попытке слэм-данка через Шакила О'Нила

«Я сломаю тебе ноги». Бэрон Дэвис рассказал о попытке слэм-данка через Шакила О'Нила
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Экс-разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Бэрон Дэвис вспомнил, как однажды во время одного из матчей попытался исполнить слэм-данк с сопротивлением прославленного центрового Шакила О'Нила.

«Я попытался забить сверху через Шака, но мяч отскочил от кольца. Я был так близко. Он дал мне шанс. Это было что-то вроде: «Он прыгнет? И я прыгну».

Бах, и мяч попал в дужку. Потом Шак подошёл ко мне и сказал: «Слушай, если ты ещё раз попробуешь такое, я сломаю тебе ноги». А я такой: «Спокойно, здоровяк, больше не буду», — рассказал Дэвис во время подкаста Out The Mud Podcast.

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