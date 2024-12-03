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Компания подала в суд на Ирвинга, обвинив его в неуплате $ 400 тыс. за её услуги

Компания подала в суд на Ирвинга, обвинив его в неуплате $ 400 тыс. за её услуги
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Компания Elite Mind Solutions, занимающаяся вопросами здоровья и восстановительного отдыха, подала в суд на разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, утверждая, что баскетболист задолжал ей сумму в размере почти $ 400 тыс. Об этом информирует TMZ.

Компания утверждает, что весной этого года Ирвинг нанял их психотерапевта для проведения процедур с 28 июня по 2 июля для друзей и семьи. В иске утверждается, будто изначально Ирвинг заявлял, что на мероприятии будут присутствовать около 50-60 человек. Однако за несколько дней до начала Кайри сообщил, что число гостей составит примерно 115. При этом компания утверждает, что в итоге собралось около 150 человек.

Представители Elite Mind Solutions заявили, что провели все запланированные сеансы. Более того, во время одного из них погиб человек и сотрудники компании взяли на себя услуги по урегулированию кризисной ситуации. По окончании всех процедур организация направила Ирвингу счёт за услуги на общую сумму $ 390 710, однако игрок так и не оплатил его.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае:

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