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«Самый близкий пример». Эксперт The Athletic назвал звезду НБА, на которую похож Дёмин

«Самый близкий пример». Эксперт The Athletic назвал звезду НБА, на которую похож Дёмин
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Журналист и эксперт издания The Athletic Си Джей Мур опубликовал материал, посвящённый российскому баскетболисту Егору Дёмину, выступающему в NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

«Новый тренер BYU Кевин Янг, который провёл последние восемь сезонов в качестве ассистента в НБА, всегда восхищался способностями Луки Дончича, который мог играть пик-н-ролл с закрытыми глазами, потому что знал, где будет находиться любой из его товарищей по команде. Теперь у Янга есть самый близкий пример в лице 18-летнего разыгрывающего из России ростом 6 футов 9 дюймов», — написал Мур, имея в виду Дёмина.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

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