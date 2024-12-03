«Самый близкий пример». Эксперт The Athletic назвал звезду НБА, на которую похож Дёмин

Журналист и эксперт издания The Athletic Си Джей Мур опубликовал материал, посвящённый российскому баскетболисту Егору Дёмину, выступающему в NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

«Новый тренер BYU Кевин Янг, который провёл последние восемь сезонов в качестве ассистента в НБА, всегда восхищался способностями Луки Дончича, который мог играть пик-н-ролл с закрытыми глазами, потому что знал, где будет находиться любой из его товарищей по команде. Теперь у Янга есть самый близкий пример в лице 18-летнего разыгрывающего из России ростом 6 футов 9 дюймов», — написал Мур, имея в виду Дёмина.

Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: