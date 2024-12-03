«Невероятно для игрока его роста». Главный тренер Дёмина в США — об игре россиянина

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, когда тот выступал в молодёжной команде мадридского «Реала».

«Я думаю, это его особый талант. Это первое, что бросилось мне в глаза, когда я наблюдал за ним в Европе. Завершения слева, справа, броски с неправильной ноги — всё это невероятно для игрока его роста. Особенно впечатляет, что он сохраняет точность в движении», – приводит слова Кевина Янга The Athletic.

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