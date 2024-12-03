Помощник тренера BYU рассказал, чем Егор Дёмин похож на братьев Томпсон в НБА

Помощник главного тренера в университете Бригама Янга (BYU) Тим Фаннинг рассказал, чем российский баскетболист Егор Дёмин похож на Осара и Амена Томпсонов, которые выступают в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я работал с братьями Томпсон (в Overtime Elite), хотя Дёмин отличается от них, у него то же упорство и стремление стать великим. Я поражён его прогрессом», – приводит слова Тима Фаннинга The Athletic.

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