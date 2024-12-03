Тренер Егора Дёмина в США выделил черту россиянина, которая ярче раскроется в НБА

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг выделил черту российского баскетболиста Егора Дёмина, которая ещё ярче раскроется в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он постоянно анализирует, откуда идёт помощь. Это станет ещё полезнее в НБА, где больше пространства на площадке. На уровне НБА его способности ассистента раскроются ещё ярче», – приводит слова Кевина Янга The Athletic.

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