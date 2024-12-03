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Партнёр Егора Дёмина по команде объяснил, что его удивляет в российском баскетболисте

Партнёр Егора Дёмина по команде объяснил, что его удивляет в российском баскетболисте
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Американский баскетболист Тревин Кнелл, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, поделился мнением об игре россиянина Егора Дёмина.

«Я никогда не играл с разыгрывающим, который мог бы увидеть (возможность) и отдать пас за короткий промежуток времени. Это меня удивило. Даже сейчас в некоторых матчах он отдаёт пас, а я думаю, что он ни за что не пройдёт. В итоге он доходит, а мне приходится поторопиться, чтобы реализовать его», – приводит слова Тревина Кнелла The Athletic.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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