Партнёр Егора Дёмина по команде объяснил, что его удивляет в российском баскетболисте

Американский баскетболист Тревин Кнелл, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, поделился мнением об игре россиянина Егора Дёмина.

«Я никогда не играл с разыгрывающим, который мог бы увидеть (возможность) и отдать пас за короткий промежуток времени. Это меня удивило. Даже сейчас в некоторых матчах он отдаёт пас, а я думаю, что он ни за что не пройдёт. В итоге он доходит, а мне приходится поторопиться, чтобы реализовать его», – приводит слова Тревина Кнелла The Athletic.

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