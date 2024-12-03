Тренер Дёмина в NCAA ответил, что думают игроки команды, когда на паркете Егор

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг высказался об игроке команды россиянине Егоре Дёмине.
«Благодаря чутью, которым обладает Егор, наши ребята довольно быстро поняли и пришли к следующей мысли: «Если я окажусь в нужном месте, то, вероятно, получить свободный бросок возможность будет всегда», — приводит слова Янга издание The Athletic.
Нынешний сезон в американской студенческой лиге NCAA является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.
Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: