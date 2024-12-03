Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер Дёмина в NCAA ответил, что думают игроки команды, когда на паркете Егор

Тренер Дёмина в NCAA ответил, что думают игроки команды, когда на паркете Егор
Комментарии

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг высказался об игроке команды россиянине Егоре Дёмине.

«Благодаря чутью, которым обладает Егор, наши ребята довольно быстро поняли и пришли к следующей мысли: «Если я окажусь в нужном месте, то, вероятно, получить свободный бросок возможность будет всегда», — приводит слова Янга издание The Athletic.

Нынешний сезон в американской студенческой лиге NCAA является для Дёмина первым в США. Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Материалы по теме
Партнёр Егора Дёмина по команде объяснил, что его удивляет в российском баскетболисте

Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android