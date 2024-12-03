Тренер Дёмина рассказал, как представители Егора наводили о нём справки

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг рассказал, как представители баскетболиста команды Егора Дёмина наводили о нём справки перед переездом россиянина в США. По словам Янга, он остался этим впечатлён и понял, что хочет работать с Дёминым и его семьёй. Сообщается, что Кевину позвонили около 15 друзей из НБА и дали знать, что кто-то из окружения Егора интересовался им.

«Это были не просто знакомые. Они нашли людей, с которыми у меня были давние и глубокие отношения. В результате я понял, что это именно тот тип людей, с которыми я хочу работать. Они расчётливы и умны», — приводит слова Янга The Athletic.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: