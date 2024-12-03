Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист «Астаны» Даниэль Утоми назвал пять лучших боксёров

Баскетболист «Астаны» Даниэль Утоми назвал пять лучших боксёров
Комментарии

27-летний форвард «Астаны» Даниэль Утоми поделился мнением о пятёрке лучших боксёров. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», в своём списке американо-нигерийский баскетболист назвал следующих спортсменов: Флойд Мейвезер, Эррол Спенс, Сауль Альварес, Джервонта Дэвис и Геннадий Головкин.

Ранее Утоми признался, что очень любит бокс и с юных лет увлекается единоборствами. Кроме того, форвард ответил, с каким из игроков Единой лиги ВТБ он был бы готов провести поединок. По словам Даниэля, в качестве соперника он бы выбрал центрового казанского УНИКСа Джалена Рейнольдса.

Материалы по теме
«На арене бы не осталось пустых мест». Даниэль Утоми выбрал игрока Единой лиги для боя

Чем занимался Тайсон после ухода из бокса?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android