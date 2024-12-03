Баскетболист «Астаны» Даниэль Утоми назвал пять лучших боксёров

27-летний форвард «Астаны» Даниэль Утоми поделился мнением о пятёрке лучших боксёров. Как информирует телеграм-канал «Два кольца», в своём списке американо-нигерийский баскетболист назвал следующих спортсменов: Флойд Мейвезер, Эррол Спенс, Сауль Альварес, Джервонта Дэвис и Геннадий Головкин.
Ранее Утоми признался, что очень любит бокс и с юных лет увлекается единоборствами. Кроме того, форвард ответил, с каким из игроков Единой лиги ВТБ он был бы готов провести поединок. По словам Даниэля, в качестве соперника он бы выбрал центрового казанского УНИКСа Джалена Рейнольдса.
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