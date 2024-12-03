«Жалкий ублюдок». Чемпион НБА обвинил экс-игрока лиги в том, что тот не отдаёт долги

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Хьюстон Рокетс» Вернон Максвелл жёстко высказался о бывшем игроке НБА, который был выбран «Сиксерс» под 39-м номером на драфте лиги в 1987 году, Винсенте Эскью, обвинив его в том, что тот не отдаёт взятые в долг деньги.

«Я хочу, чтобы все мои братья по НБА знали одну вещь об этом засранце, который является частью нашего братства. Он — жалкий ублюдок. Он — ничто. Если этот засранец позвонит вам и попросит деньги, то знайте, что он врёт. «Я переживаю развод» и вся эта глупая ерунда.

Его зовут Винсент Эскью. Не давайте этому засранцу ни цента. Он банкрот. Не связывайтесь с этим нищим придурком. Винсент до сих пор должен мне $ 10 тыс. И я хочу получить свои деньги, чёрт возьми. Если он позвонит кому-либо из моих братьев по НБА, мужики, не давайте этому засранцу ни одного цента», — приводит слова Максвелла портал Fadeaway World.