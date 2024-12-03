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The Athletic обновил прогноз к драфту НБА 2025 года, Егор Дёмин — на втором месте

Известный североамериканский спортивный сайт The Athletic обнародовал обновлённый прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

На первом месте, по версии издания, находится Купер Флэгг из Дьюкского университета. Вторую строчку занял российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин.

Третье и четвёртое места достались Дилану Харперу и Эйсу Бэйли из Ратгерского университета. Пятёрку лидеров замыкает Каспарас Якуционис из Иллинойса.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина: