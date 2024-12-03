Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic обновил прогноз к драфту НБА 2025 года, Егор Дёмин — на втором месте

The Athletic обновил прогноз к драфту НБА 2025 года, Егор Дёмин — на втором месте
Аудио-версия:
Комментарии

Известный североамериканский спортивный сайт The Athletic обнародовал обновлённый прогноз к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году.

На первом месте, по версии издания, находится Купер Флэгг из Дьюкского университета. Вторую строчку занял российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин.

Третье и четвёртое места достались Дилану Харперу и Эйсу Бэйли из Ратгерского университета. Пятёрку лидеров замыкает Каспарас Якуционис из Иллинойса.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Сейчас читают:
Леброн, Дончич и Букер — Дёмин похож на каждого их них. В США досконально изучили Егора
Леброн, Дончич и Букер — Дёмин похож на каждого их них. В США досконально изучили Егора

Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android