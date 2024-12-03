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Скауты и руководители НБА массово аккредитировались на игру Егора Дёмина в США

Скауты и руководители НБА массово аккредитировались на игру Егора Дёмина в США
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Спортивный обозреватель журнала «The Providence Journal» Уильям Кох сообщил, что скауты и руководители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) массово аккредитировались на игру известного российского баскетболиста Егора Дёмина в США.

«Представитель спортивного департамента Провиденса отметил, что не помнит другой игры с таким огромным количеством запросов на аккредитацию от скаутов и руководителей НБА. Егор Дёмин подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом» в возрасте 15 лет. Он считается одним из лучших молодых игроков с рейтингом в пять звёзд и прогнозируется как выбор в лотерейной части драфта НБА 2025 года», — написал Кох в своей социальной сети.

Следующий матч BYU проведёт 4 декабря в 4:30 мск. Университету Бригама Янга предстоит сыграть с университетом Провиденс, который базируется в одноимённом городе, штат Род-Айленд. «Монахи», или как их ещё называют «фанатики», занимают седьмое место в конференции Big East, где также выступает университет Коннектикута, ставший чемпионом NCAA два года подряд, а также есть сильные программы Батлер, Джордж Таун, Вилланова и Маркетт.

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