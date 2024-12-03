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«Финал четырёх» Евролиги в 2025 году впервые в истории состоится за пределами Европы

«Финал четырёх» Евролиги в 2025 году впервые в истории состоится за пределами Европы
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Исполнительный совет ЕСА принял решение о проведении «Финала четырёх» Евролиги сезона-2024/2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает издание Eurohoops.

Таким образом, «Финал четырёх» впервые в истории состоится за пределами Европы. Пока не подтверждено, где будут проходить матчи. Предполагается, что это будет «Этихад-Арена», которая вмещает в себя 18 тысяч зрителей.

«Финал четырёх» Евролиги сезона-2024/2025 пройдёт с 23 по 25 мая. Игры полуфинала состоятся 23 мая, а финал — 25 мая. Отметим, что в ОАЭ планируется организовать следующие четыре из пяти следующих «Финалов четырёх» Евролиги.

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