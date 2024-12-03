Инсайдер сообщил, уволит ли «Сан-Антонио» Поповича после полного восстановления здоровья

Спортивный обозреватель и инсайдер авторитетного издания The Athletic Сэм Амик сообщил о том, что состояние здоровья главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича улучшается и руководство клуба надеется, что он в скором времени вернётся на свой пост.

«Хотя источники в команде заявили, что сроки возвращения Поповича не определены, самый титулованный тренер лиги продолжает восстанавливаться. „Спёрс“ надеются, что Грег действительно возобновит свою работу, которой он занимается с 1996 года», — приводит слова Амика портал The Athletic.

Напомним, Попович перенёс микроинсульт перед матчем с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся в ночь со 2 на 3 ноября. Ту выездную игру «Сан-Антонио Спёрс» выиграл со счётом 113:103.