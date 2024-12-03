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Представлена уникальная статистика, в которой Леброн — безоговорочно первый в истории НБА

Представлена уникальная статистика, в которой Леброн — безоговорочно первый в истории НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является безоговорочным лидером в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков, набранных за счёт передач или бросков. На это обратил внимание аккаунт Basketball Forever в X (ранее Twitter).

Король в ходе своей карьеры в данном показателе набрал 65 994 очка. Также в топ лучших баскетболистов по этому статистическому параметру входят следующие игроки:

2. Джон Стоктон («Юта Джаз») — 53 790 очков;
3. Крис Пол («Сан-Антонио Спёрс») — 50 383 очка;
4. Карим Абдул-Джаббар («Лос-Анджелес Лейкерс») — 49 707 очков;
5. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс») — 49 202 очка;
6. Оскар Робертсон («Милуоки Бакс») — 46 484 очка;
7. Майкл Джордан («Чикаго Буллз») — 44 665 очков.

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