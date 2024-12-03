Игрок «Зенита» Ксавьер Мун ответил, будет ли делать тату с символикой сине-бело-голубых

Признанный лучшим разыгрывающим Кубка Кондрашина и Белова — 2024, игрок «Зенита» Ксавьер Мун рассказал, будет ли он делать татуировку с символикой санкт-петербургского клуба.

«Буду ли делать я татуировку в России? Совершенно точно. Да, я нашёл хорошего мастера, мы вместе с Дуэйном [Бэйконом] нашли его. Так что, как только у нас будет свободное время, надеюсь, в следующем месяце. Что насчёт тату с символикой „Зенита“? Я ещё никогда не делал татуировку с символикой клуба. Поэтому не могу сказать, что сделаю это. Пока не знаю», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

Напомним, следующую игру «Зенит» проведёт с московским ЦСКА 7 декабря.