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Единая лига представила топ-10 лучших моментов ноября в сезоне-2024/2025

Единая лига ВТБ опубликовала видео на своём официальном YouTube-канале, в котором представлен топ-10 лучших моментов в сезоне-2024/2025 в ноябре.

Топ-10 лучших моментов в Единой лиге в сезоне-2024/2025 в ноябре.

— Постер Артёма Шлегеля;

— Данк «мельница» Ройса Хэмма;

— Победный бросок Сергея Балашова;

— Постер Обри Доукинса;

— Передача Тони Джекири;

— Передача Брайанта Кроуфорда и постер Дмитрия Халдеева;

— Блок-шот Джеремайи Мартина;

— Передача Маркоса Найта и данк Джалена Рейнольдса;

— Аллей-уп Михаила Ведищева на Антониуса Кливленда;

— Блок-шот Сергея Долинина.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу на данный момент московский клуб ЦСКА, который одержал 16 побед и потерпел одно поражение.