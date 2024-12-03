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Единая лига представила топ-10 лучших моментов ноября в сезоне-2024/2025

Единая лига представила топ-10 лучших моментов ноября в сезоне-2024/2025
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Единая лига ВТБ опубликовала видео на своём официальном YouTube-канале, в котором представлен топ-10 лучших моментов в сезоне-2024/2025 в ноябре.

Топ-10 лучших моментов в Единой лиге в сезоне-2024/2025 в ноябре.

— Постер Артёма Шлегеля;
— Данк «мельница» Ройса Хэмма;
— Победный бросок Сергея Балашова;
— Постер Обри Доукинса;
— Передача Тони Джекири;
— Передача Брайанта Кроуфорда и постер Дмитрия Халдеева;
— Блок-шот Джеремайи Мартина;
— Передача Маркоса Найта и данк Джалена Рейнольдса;
— Аллей-уп Михаила Ведищева на Антониуса Кливленда;
— Блок-шот Сергея Долинина.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу на данный момент московский клуб ЦСКА, который одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

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