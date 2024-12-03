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В Самаре будет создана новая баскетбольная команда по инициативе правительства области

В Самаре планируется создание нового баскетбольного клуба. Об этом сообщает издание «Волга Ньюс».

Правительство Самарской области собирается реализовать данную идею. Уже подготовлен проект постановления для выполнения данной задачи.

Согласно документу, баскетбольная команда будет также называться «Самара». Это будет автономная некоммерческая организация (АНО).

«АНО не будет являться правопреемником действующего баскетбольного клуба. В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов», — сказано в пояснительной записке.

Министерство спорта планирует, что новый баскетбольный клуб будет участвовать в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026. Команда «Самара», которая выступает в Единой лиге сейчас, продолжит своё существование.