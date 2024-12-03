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Назван звёздный игрок «Сакраменто», за ситуацией с которым следят другие клубы НБА

Назван звёздный игрок «Сакраменто», за ситуацией с которым следят другие клубы НБА
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Стало известно, что ряд команд НБА следят за ситуацией вокруг разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Де`Аарона Фокса. В нынешнем сезоне баскетболист в среднем набирает 27,5 очка, 5,0 подбора и 5,9 ассиста.

«В прошлом месяце Де'Аарон Фокс отказался от продления контракта на $ 165 млн. Предполагалось, что речь идёт о том, что игрок может получить более выгодное предложение летом. Другие руководители в этом не уверены и готовы постараться выменять игрока.

Один момент, который, вероятно, сразу же изменит ситуацию, — это если Фокс обеспечит себе попадание в символическую сборную НБА, что откроет возможность подписать супермаксимальный контракт. Это вполне возможно для такого игрока с такой статистикой. Однако если он этого не добьётся, а сезон «Кингз» пойдёт наперекосяк, то ситуация активизируется», — сообщает журналист Мэтт Мур в социальной сети X (ранее — Twitter).

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