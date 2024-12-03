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Аренас — о Дэвисе: он боится нести ответственность за проигрыши «Лейкерс»

Аренас — о Дэвисе: он боится нести ответственность за проигрыши «Лейкерс»
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Экс-игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за пассивную игру в заключительных четвертях матчей. В нынешнем сезоне центровой набирает в среднем 27,8 очка и 11,5 подбора.

«Некоторые игроки просто боятся быть виноватыми. Может быть, Дэвис не хочет быть ответственным за проигранные матчи «Лейкерс». Возможно, ему тяжело справляться с подобным давлением. Ему легче передать ответственность своему 40-летнему партнёру по команде, потому что он не хочет, чтобы фан-база «Лос-Анджелеса» на него напала», — заявил Аренас на собственном шоу Gil`s Arena.

«Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции.

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