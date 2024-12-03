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«Анадолу Эфес» победил «Баварию» и преодолел серию из двух поражений

«Анадолу Эфес» победил «Баварию» и преодолел серию из двух поражений
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Сегодня, 3 декабря, состоялся матч между турецким «Анадолу Эфес» и немецкой «Баварией» в рамках 13 регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 101:90 (27:22, 29:26, 18:25, 27:17) в пользу представителей Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 90
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Онджел, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо

Самым результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал американский центровой Дэниел Отуру. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал три подбора, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал американский центровой Девин Букер. За время встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь передач и отдал пять передач.

Турнирная таблица. Евролига
Календарь. Евролига
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