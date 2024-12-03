«Анадолу Эфес» победил «Баварию» и преодолел серию из двух поражений

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч между турецким «Анадолу Эфес» и немецкой «Баварией» в рамках 13 регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 101:90 (27:22, 29:26, 18:25, 27:17) в пользу представителей Турции.

Самым результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал американский центровой Дэниел Отуру. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал три подбора, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал американский центровой Девин Букер. За время встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь передач и отдал пять передач.