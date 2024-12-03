«Анадолу Эфес» победил «Баварию» и преодолел серию из двух поражений
Поделиться
Сегодня, 3 декабря, состоялся матч между турецким «Анадолу Эфес» и немецкой «Баварией» в рамках 13 регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 101:90 (27:22, 29:26, 18:25, 27:17) в пользу представителей Турции.
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 90
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Онджел, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Самым результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал американский центровой Дэниел Отуру. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал три подбора, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата.
Наиболее результативным игроком в составе «Баварии» стал американский центровой Девин Букер. За время встречи ему удалось набрать 27 очков, сделать восемь передач и отдал пять передач.
Комментарии
- 3 декабря 2024
-
23:01
-
22:52
-
22:15
-
21:53
-
21:10
-
20:53
-
20:18
-
19:32
-
18:47
-
18:23
-
17:25
-
17:22
-
17:00
-
16:36
-
16:19
-
15:29
-
15:06
-
14:55
-
14:47
-
14:39
-
14:25
-
14:24
-
13:50
-
13:08
-
12:40
-
11:55
-
11:45
-
11:23
-
11:08
-
10:42
-
10:24
-
10:00
-
09:30
-
08:57
-
08:42