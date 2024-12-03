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Чемпион НБА назвал лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри королём разыгрывающих защитников

Чемпион НБА назвал лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри королём разыгрывающих защитников
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс назвал своего бывшего одноклубника и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри королём разыгрывающих защитников.

Мэтту предложили выбрать короля среди разыгрывающих защитников. Ему поочерёдно называли действующих игроков НБА, выступающих на данной позиции, и он должен был выбрать сильнейшего. Когда очередь дошла до Карри, то Барнс признал, что именно он и является королём.

Напомним, в последней игре, которая состоялась 1 декабря, «Голден Стэйт» разделили площадку с «Финикс Санз». Матч завершился со счётом 113:105 в пользу «Санз». Карри в ходе игры набрал 23 очка, сделал семь подборов и четыре передачи.

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