19 очков Марио Хезоньи не помогли «Реалу» победить АСВЕЛ

3 декабря состоялся матч между французским АСВЕЛом и мадридским «Реалом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счётом 80:72 (30:26, 21:17, 8:23, 21:12) в пользу представителей Франции.

Наиболее результативным игроком в составе АСВЕЛа стал французский разыгрывающий защитник Тео Маледон. В ходе встречи ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, отдать семь результативных передач, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал хорватский атакующий защитник Марио Хезонья. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, а также совершил один перехват.