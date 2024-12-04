19 очков Марио Хезоньи не помогли «Реалу» победить АСВЕЛ
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3 декабря состоялся матч между французским АСВЕЛом и мадридским «Реалом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счётом 80:72 (30:26, 21:17, 8:23, 21:12) в пользу представителей Франции.
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
80 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Наиболее результативным игроком в составе АСВЕЛа стал французский разыгрывающий защитник Тео Маледон. В ходе встречи ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, отдать семь результативных передач, а также совершить два перехвата.
Самым результативным игроком в составе «Реала» стал хорватский атакующий защитник Марио Хезонья. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, а также совершил один перехват.
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