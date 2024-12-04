Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

19 очков Марио Хезоньи не помогли «Реалу» победить АСВЕЛ

19 очков Марио Хезоньи не помогли «Реалу» победить АСВЕЛ
Комментарии

3 декабря состоялся матч между французским АСВЕЛом и мадридским «Реалом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счётом 80:72 (30:26, 21:17, 8:23, 21:12) в пользу представителей Франции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
80 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Наиболее результативным игроком в составе АСВЕЛа стал французский разыгрывающий защитник Тео Маледон. В ходе встречи ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, отдать семь результативных передач, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал хорватский атакующий защитник Марио Хезонья. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, а также совершил один перехват.

Календарь. Евролига
Турнирная таблица. Евролига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android