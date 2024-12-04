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«Панатинаикос» с трудом победил «Барселону» с отрывом в одно очко

«Панатинаикос» с трудом победил «Барселону» с отрывом в одно очко
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3 декабря состоялся матч между греческим «Панатинаикосом» и испанской «Барселоной» в рамках 13 тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 90:89 (25:19, 20:26, 18:24, 27:20) в пользу представителей Греции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
90 : 89
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Villar

Наиболее результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский атакующий защитник Кендрик Нанн. В ходе игры ему удалось набрать 29 очков, сделать один подбор, а также отдать две результативных передачи.

Самым результативным игроком в составе «Барселоны» стал испанский атакующий защитник Хуан Нуньес. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, а также отдал три результативных передачи и совершил один перехват.

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