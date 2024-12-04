«Панатинаикос» с трудом победил «Барселону» с отрывом в одно очко

3 декабря состоялся матч между греческим «Панатинаикосом» и испанской «Барселоной» в рамках 13 тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 90:89 (25:19, 20:26, 18:24, 27:20) в пользу представителей Греции.

Наиболее результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал американский атакующий защитник Кендрик Нанн. В ходе игры ему удалось набрать 29 очков, сделать один подбор, а также отдать две результативных передачи.

Самым результативным игроком в составе «Барселоны» стал испанский атакующий защитник Хуан Нуньес. Он набрал 19 очков, сделал три подбора, а также отдал три результативных передачи и совершил один перехват.