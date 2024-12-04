«Партизан» одержал верх над «Жальгирисом», продлив свою серию побед до трёх

3 декабря состоялся матч между сербским «Партизаном» и литовским «Жальгирисом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:78 (22:19, 22:22, 20:23, 20:14) в пользу представителей Сербии.

Наиболее результативным игроком в составе «Партизана» стал атакующий защитник из Южного Судана Карлик Джонс. Ему удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, 10 передач, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал американский атакующий защитник Лонни Уокер. За время встречи он набрал 26 очков, сделал пять подборов, а также отдал две результативные передачи.