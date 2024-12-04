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«Партизан» одержал верх над «Жальгирисом», продлив свою серию побед до трёх

«Партизан» одержал верх над «Жальгирисом», продлив свою серию побед до трёх
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3 декабря состоялся матч между сербским «Партизаном» и литовским «Жальгирисом» в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:78 (22:19, 22:22, 20:23, 20:14) в пользу представителей Сербии.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
84 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Наиболее результативным игроком в составе «Партизана» стал атакующий защитник из Южного Судана Карлик Джонс. Ему удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, 10 передач, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал американский атакующий защитник Лонни Уокер. За время встречи он набрал 26 очков, сделал пять подборов, а также отдал две результативные передачи.

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Турнирная таблица. Евролига
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