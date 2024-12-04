Евролига: результаты матчей 3 декабря
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3 декабря состоялся очередной игровой день в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждой из этих встреч.
Результаты Евролиги 3 декабря:
«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 101:90;
АСВЕЛ — «Реал» Мадрид — 80:78;
«Маккаби» Тель-Авив — «Париж» — 81:93;
«Панатинаикос» — «Барселона» — 90:89;
«Партизан» — «Жальгирис» — 84:78;
«Баскония» — «Фенербахче» — 88:76
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
101 : 90
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Онджел, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
80 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
81 : 93
Париж
Париж, Франция
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кессенс, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
90 : 89
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Villar
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
84 : 78
Жальгирис
Каунас, Литва
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 76
Фенербахче
Стамбул, Турция
Баскония: Ховард, Райэсте, Керехета, Савков, Седекерскис, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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