Евролига: результаты матчей 3 декабря

3 декабря состоялся очередной игровой день в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности прошло шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждой из этих встреч.

Результаты Евролиги 3 декабря:

«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 101:90;

АСВЕЛ — «Реал» Мадрид — 80:78;

«Маккаби» Тель-Авив — «Париж» — 81:93;

«Панатинаикос» — «Барселона» — 90:89;

«Партизан» — «Жальгирис» — 84:78;

«Баскония» — «Фенербахче» — 88:76

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).