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«Нью-Орлеан» отчислит игрока, который ранее в матче отдал 21 результативную передачу

«Нью-Орлеан» отчислит игрока, который ранее в матче отдал 21 результативную передачу
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Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение прекратить сотрудничество с разыгрывающим Элфридом Пэйтоном. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отметим, что «Нью-Орлеан» подписывал однолетний контракт до конца текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на $ 2,49 млн с 30-летним баскетболистом из-за многочисленных травм в стане «Пеликанс».

За период, проведённый в команде, Пэйтон набирал в среднем 6,7 очка, отдавал 6,9 результативной передачи и делал 3,4 подбора. Более того, в одном из матчей Элфрид отметился 21 результативной передачей.

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