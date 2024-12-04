Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА объявил о завершении карьеры

Тяжёлый форвард Пол Миллсэп официально объявил о завершении профессиональной карьеры баскетболиста. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своей социальной сети.

39-летний Миллсэп провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общей сложности 16 сезонов. За этот период Пол набирал в среднем 13,4 очка, 7,1 подбора и 2,2 результативной передачи. Последний раз на площадке бигмен появлялся в сезоне-2021/2022 в составах «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс».

Более того, Миллсэп четыре раза принимал участие в Матча всех звёзд НБА, а по итогам сезона-2015/2016 вошёл в символическую сборную всех звёзд по игре в обороне. Бигмен был выбран на драфте 2006 года «Ютой Джаз» под общим 47-м номером.