Определены главные тренеры месяца в НБА

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока и главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсон названы лучшими наставниками по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что «Хьюстон» под руководством Удоки одержал 14 побед при шести поражениях. Тем временем «Кливленд» Аткинсона за этот же период одержал 17 побед при трёх поражениях.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.