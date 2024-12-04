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В НБА назвали лучших защитников по итогам ноября. Это новая награда в лиге

В НБА назвали лучших защитников по итогам ноября. Это новая награда в лиге
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и атакующий защитник «Атланты Хоукс» Дайсон Дэниэлс названы лучшими защитниками в своих конференциях по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что Вембаньяма за этот период оформлял в среднем 3,6 блок-шота, тем временем Дэниэлс — три перехвата. Подобная награда — первая практика в истории североамериканской лиги.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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