В НБА назвали лучших защитников по итогам ноября. Это новая награда в лиге

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и атакующий защитник «Атланты Хоукс» Дайсон Дэниэлс названы лучшими защитниками в своих конференциях по итогам ноября. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что Вембаньяма за этот период оформлял в среднем 3,6 блок-шота, тем временем Дэниэлс — три перехвата. Подобная награда — первая практика в истории североамериканской лиги.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.