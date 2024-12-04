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Шей Гилджес-Александер и Джейсон Тейтум — лучшие игроки по итогам ноября в НБА

Шей Гилджес-Александер и Джейсон Тейтум — лучшие игроки по итогам ноября в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками в своих конференциях по итогам ноября, информирует официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что Гилджес-Александер за этот период набирал в среднем 29,8 очка, 5,3 подбора и 6,3 результативной передачи, тем временем Тейтум — 28,7 очка, 8,5 подбора и 5,8 результативной передачи.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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