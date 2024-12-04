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Пол Пирс предположил, когда Леброн Джеймс проведёт последний сезон в НБА

Пол Пирс предположил, когда Леброн Джеймс проведёт последний сезон в НБА
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс предположил, что нынешний сезон НБА станет последним для лёгкого форвард и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в карьере.

Леброн Джеймс Подробнее

«Сейчас самый сложный период в карьере Леброна. Ему нужно будет уменьшить время, проведённое на площадке. Возможно, это вообще последний сезон Леброна Джеймса в НБА», — сказал Пирс в эфире программы Speak.

В текущем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 21 матче, набирая в среднем 22 очка, 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 48,2, трёхочковых — 34,5.

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